Frankie Vercauteren, le retour par la grande porte de l’enfant du football belge

Emblématique joueur et coach du Sporting d’Anderlecht et ancien Diable rouge (63 caps), Frankie Vercauteren a été nommé directeur technique à l’Union belge jusqu’en décembre 2024.

Un retour par la grande porte. Ouvert depuis de longs mois à une nouvelle aventure dans le football belge après son passage express à l’Antwerp entre janvier et mai 2021, Frankie Vercauteren revient au bercail. Dans un rôle de directeur technique de l’Union belge – appelé pompeusement « Sports Director Football » du côté des instances fédérales -, poste laissé vacant par Roberto Martinez, le Catalan ayant eu une double casquette en étant à la fois sélectionneur et directeur technique. Plus de ça désormais au centre national de Tubize où on a été vacciné après avoir subi un vide du pouvoir pendant les derniers mois de l’ère « Martinez ».