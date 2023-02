Domenico Tedesco nouveau sélectionneur des Diables: nos experts dévoilent les coulisses de ce choix (vidéo)

Dans notre talk foot spécial « Diables rouges », Frédéric Larsimont, Jonas Bernard et Jean-François Remy (VOOSport) décryptent l’arrivée officielle de Domenico Tedesco à la tête des Diables rouges.

Après plusieurs semaines de réflexion et de négociations, la Fédération belge a trouvé le successeur à Roberto Martinez. Il s’agit du technicien italo-allemand Domenico Tedesco (37 ans). L’ex-coach de Schalke 04 et de Leipzig notamment a signé un contrat jusqu’en 2024 et l’Euro en… Allemagne.

Le directeur technique a également été trouvé en la personne de Franky Vercauteren, un rôle qu’il avait occupé jadis à OHL.

La Fédération ne s’est pas précipitée après l’annonce du départ de Robert Martinez après le match nul face à la Croatie à la Coupe du monde au Qatar.

Avec Domenico Tedesco, les Diables rouges s’apprêtent à écrire une nouvelle page de l’histoire nationale. L’Italo-Allemand se veut jeune, moderne et porté sur les datas. Mais correspond-il réellement au profil souhaité par l’Union belge ? Décryptage dans notre talk foot avec Frédéric Larsimont, Jonas Bernard et Jean-François Remy (VOOSport).