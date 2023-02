Le petit moment qui fait du bien: se remettre en jambe avec Cab Calloway et les Nicholas Brothers

Coup de blues? Déprime? Chaque mercredi, nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

D’abord un roulement de batterie puis l’orchestre tout entier se déchaîne. Le pianiste s’en donne à cœur joie et la caméra file jusqu’au grand manitou de ce moment de plaisir absolu : Cab Calloway en personne. Musicien, chanteur, chef d’orchestre, Cab Calloway est une star du swing depuis de nombreuses années lorsqu’il apparaît à l’affiche du film Stormy Weather en 1943. À la tête de son Cotton Club Big Band, il met une folle ambiance dans les salles où le film est projeté. Mais ce n’est qu’un début. Alors qu’il se lance dans une irrésistible démonstration de scat, deux hommes se lèvent dans le public, le rejoignent en bondissant sur les tables et se lancent dans le plus incroyable numéro de claquettes qu’on ait jamais vu.