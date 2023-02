Policière grièvement blessée à Bruxelles: l’agresseur arrêté judiciairement

L’individu qui a agressé une jeune policière mardi en fin d’après-midi dans le complexe cellulaire du centre administratif de la police fédérale, rue Royale, à Bruxelles, a fait l’objet d’une arrestation judiciaire, a indiqué le parquet de Bruxelles mercredi. La victime, grièvement blessée, avait été transportée à l’hôpital avec un pronostic vital engagé, mais ses jours ne sont désormais plus considérés comme en danger.

« Des policiers de la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles procédaient, le 7 février vers 16h30, à la fouille d’une personne avant placement en cellule au RAC, le complexe cellulaire de la police fédérale. Cette personne avait été privée de sa liberté administrativement un peu plus tôt dans l’après-midi pour trouble à l’ordre public », a expliqué le parquet.

« La procédure dite Nixon avait été initiée concernant cette personne, dès lors que les critères légaux semblaient réunis, et elle avait été transférée au RAC dans l’attente de son transfert à l’hôpital. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme, âgé de 41 ans, s’en serait pris aux deux policiers qui exécutaient la fouille, et aurait frappé à plusieurs reprises l’un d’entre eux. Une policière âgée de 21 ans, venue en renfort, aurait à son tour reçu plusieurs coups de poing au visage. L’individu a pu ensuite être maîtrisé par les policiers. La policière a quant à elle perdu connaissance dans le complexe cellulaire, et a été emmenée à l’hôpital, ses jours en danger », a poursuivi le parquet, précisant que le pronostic vital de celle-ci n’est désormais plus engagé.