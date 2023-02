Parlement wallon: encore une mauvaise surprise sur le chantier de la maison des parlementaires

Longtemps annoncée à 10 millions d’euros, l’extension du parlement de Wallonie (via la construction d’une nouvelle maison des Parlementaires) est désormais estimée à 46,1 millions, selon un rapport réalisé en novembre 2022 par la société AT Osborne, qui accompagne les services du parlement dans ses projets immobiliers. Ce quadruplement budgétaire fait aujourd’hui l’objet d’une analyse indépendante de la Cour des comptes et d’une instruction judiciaire.