Inaugurée en septembre 2021, la Grand Poste aura bientôt son Relais

En septembre 2021, après quatre ans de travaux, s’est ouvert dans le centre de Liège un centre dédié à la nouvelle économie, dans un bâtiment totalement rénové (pour 35 millions d’euros) : celui de la Grand Poste, situé en face de la place Cockerill et de la passerelle Saucy. Derrière ses façades néogothiques, cet ancien hôtel postal et ses 8.000 m2 accueillent depuis lors un food market (zone d’échoppes de petite restauration), une brasserie artisanale, des bureaux à louer, un vaste coworking (espaces communs de travail et de détente) et un rooftop.

L’université de Liège y a également installé une partie de son département « Médias, Culture et Communication ». Sur 1.100 m2, un « laboratoire multimédia » reçoit ses étudiants en journalisme. Avec studio télé, cabines d’enregistrement radio, salle de rédaction, studio data ou encore salle de classe.