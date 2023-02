Allianz Trade prévoit une baisse du prix des logements en Europe

Allianz-Trade est le leader mondial de l’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les domaines de la caution, du recouvrement, du crédit commercial structuré et du risque politique. « Récemment, le nom de notre société a changé d’Euler Hermes à Allianz Trade », explique Johan Geeroms, directeur des risques chez Allianz Trade Benelux. « Nous étions déjà une sœur d’Allianz. Celle-ci est spécialisée en assurance vie et non-vie. Nous proposons une couverture à nos clients contre la faillite de leurs clients. Pour nous, il est très important de savoir si l’augmentation des prix de l’énergie, le taux d’inflation, la guerre en Ukraine, etc., ont une influence sur le portefeuille immobilier de nos clients, afin de leur donner ou non une couverture. »