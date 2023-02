Alimentation: dans quel pays de l’UE le prix de la pizza a-t-il le plus augmenté? (infographie)

Ce jeudi 9 février a lieu la Journée nationale de la pizza aux Etats-Unis (à ne pas confondre avec la Journée mondiale de la pizza, le 17 février). A cette occasion, Eurostat en profite pour partager ses données sur les hausses de prix liées à la pizza.

Les données de décembre 2022 montrent que le prix des pizzas et quiches achetées en magasin dans l’Union européenne (UE) était, en moyenne, 16 % plus élevé qu’en décembre 2021. A cette période, le prix était, en moyenne, seulement 2 % plus élevé qu’en décembre 2020.

Au sein des pays de l’UE, la plus forte augmentation de l’inflation annuelle pour les pizzas et les quiches a été enregistrée en Hongrie (+46 % en décembre 2022 par rapport à décembre 2021), suivie de la Lituanie (+39 %) et de la Bulgarie (+37 %). En revanche, des augmentations moins importantes ont été enregistrées au Luxembourg (+7 %), en Italie (+10 %) et en France (+13 %).

En Belgique, le prix des pizzas et quiches achetées en magasin a augmenté de 23,2 % (en décembre 2022 par rapport à décembre 2021).