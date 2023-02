Réduire les surfaces des bureaux deviendra incontournable

Combien une entreprise doit-elle payer pour garder un employé temps plein au bureau pendant un an ? Pour cela, les professionnels de l’immobilier de bureau se basent sur l’Occupier Cost Index (OCI), soit l’indice de référence qui analyse le coût des bureaux par employé à temps plein par an. Cet indice analyse l’ensemble des pays européens. L’OCI brasse les données provenant de 3.830 bâtiments, soit 25,1 millions de m2 de bureaux, et de 1,93 million d’équivalents temps plein.

Selon le spécialiste de l’immobilier professionnel Colliers, il a baissé en Belgique d’environ 4 % par rapport à 2021. En 2022, l’OCI belge s’élevait à 11.067 € par employé. La moyenne européenne a elle aussi baissé de 4 %, pour se chiffrer à 9.122 €.