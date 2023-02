Domenico Tedesco, nouveau sélectionneur des Diables rouges: «L’âge des joueurs n’a pas d’importance, ce qui m’intéresse c’est ce qu’ils font sur le terrain»

Après plusieurs semaines de réflexion et de négociations, la Fédération belge a trouvé le successeur à Roberto Martinez. Il s’agit du technicien italo-allemand Domenico Tedesco (37 ans). L’ex-coach de Schalke 04 et de Leipzig notamment a signé un contrat jusqu’en 2024 et l’Euro en… Allemagne. Le directeur technique a également été trouvé en la personne de Franky Vercauteren, un rôle qu’il avait occupé jadis à OHL.

Ce mercredi, quelques heures après avoir officialisé ces deux arrivées, la fédération belge a décidé d’organiser une conférence de presse afin de présenter son nouveau sélectionneur, ainsi que son directeur technique.

