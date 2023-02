Dimanche, Flesh...: les cinq spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Dimanche ****

Théâtre Les Tanneurs

Julie Tenret, Sicaire Durieux et Sandrine Heyraud prouvent qu’on peut carburer au dérèglement climatique tout en prospérant à l’énergie renouvelable, créer un spectacle sur les catastrophes naturelles à venir et propulser un imaginaire plus ébouriffant que les pales d’une éolienne. Entre marionnettes, théâtre d’objet et prouesses physiques, la pièce vous embarque du pôle Nord aux jungles tropicales, sans paroles mais avec mille trouvailles visuelles à la seconde.

Flesh ***