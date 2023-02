«axelle» a 25 ans: «En journalisme, le féminisme n’est pas une idéologie, c’est une expertise»

axelle , le magazine féministe belge francophone, souffle ses 25 bougies. 250 numéros, 28 hors-séries, et autant de miroirs qui reflètent l’histoire du féminisme – en Belgique et ailleurs –, de ses mobilisations, débats, combats, et victoires, et qui se mêlent étroitement avec celle du mouvement Vie Féminine. Le magazine commence à s’écrire dans les années nonante, lorsque Vie Féminine entame une réflexion sur son identité et celle de sa revue mensuelle d’après-guerre, Vie Féminine.