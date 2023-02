Boucle du Hainaut: la détermination des opposants ne faiblit pas

La semaine dernière, le gouvernement wallon ouvrait la voie à une possible révision de cinq plans de secteur afin d’établir un périmètre de réservation visant à accueillir un jour la Boucle du Hainaut, cette ligne à très haute tension longue de 84 km. Formellement, cette décision n’est pas déterminante. Elle débouchera sur une étude d’incidences et sur d’innombrables étapes à venir. Comme Willy Borsus (MR) n’a de cesse de le dire : « Rien n’est fait ! »

À lire aussi Electricité: la Boucle du Hainaut franchit une toute première étape

Mais le symbole est fort. L’opposition des riverains et des bourgmestres des quatorze communes concernées reprend vigueur autour d’une proposition alternative : un enfouissement de la ligne, en courant continu, beaucoup plus coûteux, mais moins sensible pour les habitants et l’environnement. Interrogé par SudInfo, le ministre-président Elio Di Rupo (PS) n’y va pas par quatre chemins, lui non plus : « Bien entendu, je suis favorable à l’enfouissement ! »