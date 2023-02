Özge Samanci, artiste à contre-courant, dessine sa Turquie

Son roman graphique « Nager à contre-courant » dresse le portrait très fouillé d’une société turque tiraillée entre nationalisme et conservatisme, laïcité et religion.

Istanbul, début des années 2000 : un vent de changement politique souffle sur les rives du Bosphore. Mais ce jour-là, Özge Samanci a d’autres préoccupations en tête : trouver « le » cadeau d’anniversaire idéal pour une de ses meilleures amies. Fan de croquis, la caricaturiste de Leman , équivalent turc de Charlie Hebdo , se saisit d’un carnet et en noircit les pages de dessins mordants, nourris de souvenirs d’enfance, qu’elle offre à la jeune fêtée. Le succès est inattendu : les copains s’empressent d’en faire des photocopies et de les distribuer à travers Istanbul. « C’est devenu un “zine” à mon insu. Dès que j’arrivais dans une soirée, on se précipitait vers moi pour m’en parler », raconte la bédéiste turque, aujourd’hui installée à Chicago.