Marcon: fière allure

DG, 2 CD

Monteverdi n’a bien sûr pas composé de Vêpres de la Nativité, mais Andrea Marcon a reconstitué ce qu’aurait pu être à Venise un office de ce type. Les cinq grands hymnes et le Magnificat, tirés des Salve morale e spirituale, sont bien sûr de l’auteur de l’Orfeo, mais les introductions à l’orgue sont signées de Gabrieli et les petits motets à deux voix de Grandi. L’interprétation se veut festive et recourt d’ailleurs en accompagnement à un grand orgue de la renaissance au milieu des instruments. Vocalement, l’interprétation, parfois un peu traditionnelle, a néanmoins fière allure.