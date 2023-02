Annemie Schaus (ULB): «La Cour constitutionnelle peut protéger le droit à la vie d’Olivier Vandecasteele»

Une semaine avant l’audience de la Cour constitutionnelle sur la loi qui autorise l’échange de détenus entre la Belgique et l’Iran, la rectrice de l’ULB prend position.

Je suis très préoccupée par le sort d’Olivier Vandecasteele, son état de santé et la peine qui a été prise à son encontre. Je suis également très préoccupée du sort réservé au professeur Djalali. » Juriste et constitutionnaliste, la rectrice de l’ULB Annemie Schaus est sortie de sa réserve mercredi lors d’un entretien au Soir, une semaine avant l’audience cruciale de la Cour constitutionnelle qui pourrait débloquer le dossier Vandecasteele/Assadi. Depuis l’arrêt du 8 décembre 2022, la loi qui permet le transfèrement de personnes condamnées en Belgique vers plusieurs Etats (dont l’Iran) est suspendue et donc bloquée.