Séisme en Turquie et en Syrie: le bilan dépasse désormais les 11.700 morts

Des secouristes parviennent encore mercredi à retrouver des survivants dans les décombres, même si les chances de survie s’amenuisent, deux jours après le terrible séisme en Turquie et en Syrie.

Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 11.700 morts au total, selon un nouveau bilan fourni par des responsables officiels et des médecins.

9.057 personnes ont péri en Turquie et 2.662 en Syrie. Les sauveteurs travaillent par un froid glacial depuis deux jours, après le tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 qui a secoué lundi à l’aube le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie voisine, suivi de puissantes répliques.

Le président Erdogan reconnaît des « lacunes »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reconnu mercredi des « lacunes » dans la réponse apportée au séisme qui a frappé son pays et la Syrie. « Bien sûr, qu’il y a des lacunes, il est impossible d’être préparé à un désastre pareil », a déclaré le chef de l’Etat qui s’est rendu dans la province de Hatay (sud), l’une des plus touchées, à la frontière syrienne.