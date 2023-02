Séisme en Turquie et Syrie: Damas veut exploiter l’aide à son avantage

Comment envoyer de l’aide humanitaire en Syrie sans que le régime de Bachar el-Assad en profite ? C’est la question que la communauté internationale se pose. Et la réponse n’est pas aisée.

Dans les relations internationales, il est des moments où l’embarras domine. L’aide humanitaire à apporter à la Syrie fait partie de ces cas. Le terrible double tremblement de terre du 6 février a atteint, en plus du sud de la Turquie, le territoire syrien de plein fouet. La zone la plus touchée se situe dans des provinces syriennes frontalières dont le régime a perdu le contrôle depuis les premières années du soulèvement, vers 2012-2013. À Damas, Bachar el-Assad tente donc de profiter de cette crise humanitaire à grande échelle pour reprendre pied dans ces zones rebelles et pour redorer son blason, en tant que victime, sur la scène internationale.