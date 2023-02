Nouvelles inquiétudes sur le sort de Christian Atsu après le séisme en Turquie

Les proches du footballeur ghanéen Christian Atsu ont déclaré mercredi à l’AFP être toujours sans nouvelles du joueur évoluant dans le club turc d’Hatayspor après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, en dépit d’informations initialement rassurantes.

Alors que l’ambassade ghanéenne en Turquie et la fédération ghanéenne de football avaient assuré mardi que l’attaquant avait été retrouvé vivant dans les décombres d’un immeuble effondré, l’entraîneur d’Hatayspor Volkan Demirel et l’agent d’image d’Atsu ont déclaré mercredi s’inquiéter du sort de l’ancien joueur de Chelsea et Newcastle.

« Les nouvelles que j’ai ne sont pas bonnes, il n’a pas encore été retrouvé sous les décombres », a déclaré Demirel dans un message audio adressé à l’AFP.

« C’est une situation très angoissante », a déclaré pour sa part Gaynor Fascione, agent d’image de Christian Atsu, qui est en lien avec la famille du joueur restée au Royaume-Uni.

« Il est toujours porté disparu. Le club n’arrive pas à le trouver parmi tous les hôpitaux », a-t-elle dit. « Tout le monde est en train d’essayer de localiser le centre médical où il pourrait être. »

Dans un premier temps, l’ambassadrice du Ghana à Ankara, Francisca Ashietey-Odunton, avait déclaré mardi que Christian Atsu avait été retrouvé à Hatay.

« Christian Atsu a été secouru avec succès des décombres de l’immeuble qui s’est effondré et reçoit actuellement des soins », avait ensuite écrit la Fédération de football du Ghana (GFA) sur Twitter.

Le joueur de 31 ans avait rejoint en septembre le club de Hatayspor, basé dans la province de Hatay (sud), près de l’épicentre du violent séisme qui a frappé lundi la Turquie.