Thibaut Courtois parmi les finalistes au prix FIFA The Best du gardien de l’année

Thibaut Courtois figure parmi les trois finalistes pour le titre « FIFA The Best » de meilleur gardien de l’année. Le vainqueur sera connu le 27 février. Ses concurrents sont le champion du monde argentin Emiliano Martinez et le gardien marocain Yassine Bounou, demi-finaliste de la Coupe du monde.

Courtois, 30 ans, a déjà été désigné meilleur gardien par la FIFA, en 2018. En 2022, il a reçu le Prix Yachine remis dans le cadre du Ballon d’Or. Le Diable rouge a vécu une saison faste, avec son club, le Real Madrid, jouant un grand rôle dans les conquêtes de la Ligue des champions et de la Liga. Il s’était notamment illustré en finale de la C1, multipliant les arrêts contre Liverpool.