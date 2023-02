Un jeune sur trois souffre d’anxiété ou de dépression

Dans la continuité des enquêtes réalisées tout au long de la crise du covid et des enquêtes nationales de santé par interview (HIS) depuis 1997, l’Institut de santé publique Sciensano s’attarde désormais plus spécifiquement sur la santé et le bien-être de la population belge. L’étude longitudinale Belhealth, dont un premier volet vient d’être révélé, sondera chaque trimestre une large cohorte de Belges (7.703 répondants) sur leur santé en général et leur santé mentale en particulier. L’idée est de suivre l’évolution des réponses pour les deux prochaines années au moins.