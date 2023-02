Podcast – Volodymyr Zelensky à Bruxelles: pour quoi faire?

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky devrait être à Bruxelles ce jeudi. On utilise le conditionnel parce que rien dans l’organisation de cette visite ne semble certain. Il était mercredi matin au Royaume-Uni pour rencontrer le Premier ministre Rishi Sunak. Il est à Paris ce mercredi soir pour rencontrer Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Ce jeudi matin, il devrait s’exprimer devant les députés puis devant les chefs d’Etat. Rien n’a filtré sur son parcours et sur les conditions de sécurité qui l’accompagnent.

Philippe Regnier traite des matières européennes pour le service monde. On lui a demandé ce qu’il avait réussi à glaner comme informations sur le contenu de cette visite.