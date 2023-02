L’humour en politique? «Une arme très dangereuse!»

Tout le monde ne connaissait pas la blague des pêcheurs flamands et wallons que Paul Magnette, président du PS, a racontée dans une interview à la presse flamande cette semaine. A part les lecteurs du magazine people « Dag Allemaal », ils ne sont pas beaucoup plus à pouvoir la répéter, tant on n’en a retenu que la chute, à savoir : « Les Wallons (à mettre en opposition ici aux Flamands, NDLR) aiment profiter de la vie. Est-ce si mal ? »

Du second degré visant à démonter les clichés sur le chômage, a assuré a posteriori le leader des socialistes. Second degré qui n’est pas du tout passé au nord du pays. Pas plus que chez certains de ses adversaires politiques francophones qui se sont fait un plaisir d’en rajouter une couche. Paul Magnette assume et regrette que ce « trait d’humour » ait été « tordu par certains » au point de le présenter comme « une déclaration politique ».