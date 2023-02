Podcast – Séisme en Turquie: pourquoi l’équipe médicale belge part «seulement» maintenant?

Quelques jours après le terrible séisme en Turquie et en Syrie, les secouristes tentent toujours de retrouver des survivants dans les décombres. Le bilan, toujours provisoire, dépasse désormais les 11.000 morts. Côté belge, une équipe de reconnaissance est partie ce mercredi. Une deuxième partira ce week-end pour installer, notamment un hôpital de campagne. On était au départ de l’équipe et on vous explique ce qu’ils vont faire.