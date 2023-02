La pension, une ligne d’horizon qui a reculé

L’événement le plus mémorable, c’est évidemment le report de l’âge légal de la retraite décidé par le gouvernement Michel, sous la précédente législature : de 65 ans, il passera à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Les conditions d’accès à la pension anticipée ont également été durcies. Il faut désormais afficher 60 ans et 44 années de carrière (bref, avoir commencé à travailler à 16 ans) ; 61 ans et 43 années ; 62 ans et 43 années ; ou 63 ans et 42 années. Enfin, il y a le régime des ex-prépensions, désormais appelées « régime de chômage avec complément de l’employeur » (RCC). Pour en bénéficier, il faut désormais cumuler, sauf exceptions, une condition d’âge (62 ans minimum, au lieu de 60 ans précédemment) et de carrière (40 années pour les hommes et, dès l’année prochaine, pour les femmes également). Quant aux crédits-temps de fin de carrière, leur accès est lié à une carrière d’au moins 25 années dans le régime salarié (au minimum à ¾ temps) pour pouvoir réduire son horaire de 1/5 ou ½ temps.