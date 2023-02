Perche: Ben Broeders améliore son record en salle et le porte à 5,82 m

Ben Broeders n’a pas tardé à récolter les fruits de sa collaboration nouvelle avec les parents de Mondo Duplantis, qui sont devenus ses entraîneurs depuis l’automne dernier. Ce mercredi soir, à Torun (Pologne), lors du meeting Copernic, qui fait partie de la catégorie « or » du circuit mondial en salle de World Athletics, le Louvaniste a terminé 3e de l’épreuve de perche et a établi un nouveau record personnel indoor en franchissant 5,82 m derrière le Philippin Ernest Obiena (5,87 m) et le Néerlandais Rutger Koppelaar (5,82 m).

Le meilleur saut indoor de Broeders était jusque-là de 5,80 m et datait de 2020 lors du meeting de Liévin. Son record absolu, qui fait office de record de Belgique de la discipline, est de 5,85 m et a été réussi en juin dernier lors de l’épreuve de perche en ville de Merzig, en Allemagne.

A Torun, il a franchi successivement 5,52 m, 5,62 m, 5,72 m et 5,82 m chaque fois à son deuxième essai. Il a ensuite tenté sans succès de passer une barre à 5,87 m.