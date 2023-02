Une blague de Paul Magnette sur les Flamands et Wallons crée la polémique: Elio Di Rupo réagit

Une phrase extraite d’une interview accordée par le président du PS Paul Magnette au magazine flamand Dag Allemaal a suscité de nombreuses réactions politiques mardi, principalement au nord du pays.

« J’ai parfois l’impression que les Flamands veulent en faire trop », a-t-il lancé, en réponse à une question portant sur la différence de taux de chômage entre la Wallonie et la Flandre. « Je le comprends d’une certaine manière : pendant des siècles, il y a eu de la pauvreté, et apparemment c’est dans les gènes de travailler le plus dur possible… parfois au détriment de son propre bonheur. » Et de poursuivre après une boutade se moquant des clichés entre Wallons et Flamands : « Beaucoup de Wallons se demandent pourquoi ils reportent si longtemps leur bonheur. Les Wallons aiment profiter de la vie. Est-ce mal ? »

À lire aussi L’humour en politique? «Une arme très dangereuse!»

Quelles sont les grandes réformes du PS pour augmenter le taux d’emploi en Wallonie ? Elio Di Rupo, interrogé par RTL Info dans l’émission « RTL info Signatures », a répondu à cette question mais a d’abord tenu à clarifier les propos de Paul Magnette. « C’était vraiment de l’humour et tous ces commentaires sont hors propos. »