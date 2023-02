Détournement de 15 millions d’euros à la FN Herstal: trois administrateurs invités à démissionner

L’affaire a fait grand bruit, un employé du service achat de la FN Herstal a réussi à détourner près de 15 millions d’euros au cours de la quinzaine d’années qu’il a passé chez le fabricant d’armes liégeois. Le système mis en place consistait apparemment à utiliser des fausses factures concernant des fournitures qui n’étaient jamais livrées. Des complicités avec des certains fournisseurs semblent logiques

Quinze millions, le délit n’est pas mince dans une entreprise dans la santé financière n’est pas rayonnante et, parallèlement à l’action judiciaire en marche, on cherche donc les responsabilités opérationnelles. Ainsi, la Région wallonne, actionnaire à 100 % de la fabrique d’armes à travers son outil économique Wallonie Ensemble (WE-fusion de la Sogepa et de la SRIW) vient d’inciter certains de ses administrateurs à quitter volontairement le conseil d’administration. Il s’agit du président du CA Jean-Sébastien Belle, l’ancien CEO de la FN Philippe Claessens et Laurent Levaux, président du comité d’audit.

Le conseil d’administration de WE s’est longuement réuni et a décidé d’« inviter » les trois responsables à démissionner volontairement. En précisant diplomatiquement que cette invitation ne tient pas lieu de reconnaissance d’une faute mais parce que leur situation est devenue problématique dans les fonctions qu’ils occupent aujourd’hui. Argument certainement prévu à l’attention du président (étiqueté PS) et le président du comité d’audit (étiqueté MR). Pour l’ancien CEO devenu administrateur, il est clair que la responsabilité managériale paraît plus évidente. Il semble clair qu’en cas de refus de démission volontaire, une version plus directive pourrait être prise.

Laurent Levaux a réagi à cette « invitation à démissionner » : « Il n’est pas question pour moi de démissionner. Ce serait un pur scandale et cela porterait un dommage à ma réputation et à celle de mon entreprise. J’ai accepté de prendre la présidence du Comité d’audit du Groupe Herstal à partir d’avril 2017, à la demande de l’actionnaire. J’y avais mis comme conditions – et obtenu – notamment la réalisation d’un audit du comité d’audit par BDO, le changement des réviseurs d’entreprise et enfin le recrutement d’un auditeur interne. Le rythme, la fréquence et les décisions du Comité d’audit ont été, en 2017 et 2018, 3 fois plus élevés que l’année précédant ma nomination. Les faits de détournement qui ont été mis au jour au sein du Groupe sont graves et je les condamne avec la plus grande fermeté. Quiconque ayant une expérience au sein de Conseils d’administration sait que ce type de dysfonctionnement, à un niveau de base dans la hiérarchie, relève strictement de la responsabilité managériale des dirigeants de l’époque. J’ai créé et développé des entreprises depuis plus de 20 ans à une échelle internationale, mes compétences, mon investissement et – surtout – mon intégrité n’ont jamais été mises en cause et il n’est pas question, aujourd’hui, de céder le flanc à celles et ceux qui souhaitent juste “faire tomber des têtes” ».

Pour rappel, c’est un nouveau système de « réconciliation » des dépenses (la correspondance entre les bons de commande et les factures finales) qui a permis de démasquer les détournements dans la trésorerie de la FN Herstal et une analyse à plus long terme qui a permis d’en saisir l’ampleur.