Séisme en Turquie: Adiyaman, la grande oubliée des opérations de secours

C ’est une honte ! Ne vous fiez pas à ce que vous voyez là. Cela fait trois jours que l’on attend de secours, et ce n’est que ce matin que les pompiers et l’armée sont arrivés. L’État a oublié Adiyaman ! » , s’insurge un jeune homme, avec véhémence, face aux travaux de déblaiement qui se poursuivent entre les décombres d’un immeuble effondré. Si toutes les villes sont en deuil depuis lundi en Turquie, celle d’Adiyaman est saturée par la colère.