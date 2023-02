Dix principes pour une ligue européenne de football

Le football européen de clubs est à un tournant. D’énormes déséquilibres sont apparus sur le continent et les clubs de tradition européenne prestigieuse ne sont plus en mesure de rivaliser. Les clubs ont accumulé des milliards de pertes, dont beaucoup sont le résultat de dépenses incontrôlées. Pour rester à flot, des clubs en Espagne et en France ont hypothéqué leur avenir en vendant leurs droits télé pour 50 ans (et même plus) et il semble que d’autres suivront.