Le frère de Lionel Messi s’en prend au Barça et à son président (vidéo)

Matias Messi, le frère de Lionel Messi, avait des choses à dire contre le FC Barcelone et n’a pas hésité à le faire. Dans un live sur Twitch, ce dernier a commenté l’éventualité d’un retour du champion du monde argentin en Catalogne. Et il est très clair à ce sujet.

« Nous n’allons pas revenir à Barcelone. Et si nous revenons, nous allons faire un bon nettoyage. Et notamment virer Joan Laporta, un homme ingrat », a déclaré Matias Messi qui n’apprécie visiblement pas le président du Barça. « Les gens auraient dû sortir et manifester pour que Laporta parte et que Messi reste. Les Espagnols sont des traîtres. Le musée du FC Barcelone est le musée de Messi. (…) Barcelone a commencé à être connu grâce à Messi. »

Le quotidien Sport a contacté l’entourage « le plus proche » de Lionel Messi pour le faire réagir à ces propos. « L’opinion de Matias est individuelle », rapporte une source auprès du média catalan. « Elle n’a pas à coïncider avec celle de Leo ou d’autres membres de sa famille ou de son entourage. (…) Les mots de Matias montrent clairement que quitter le Barça a été douloureux et que la blessure a été très profonde. »