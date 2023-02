Coupe de France: Marseille vient à bout du PSG dans un match intense et rejoint les quarts

Dans un stade Vélodrome volcanique, l’Olympique de Marseille s’est offert un succès rarissime contre le PSG (2-1), pour décrocher son ticket pour les quarts de finale de Coupe de France, comme Lyon et Nantes, qualifiés in extremis mercredi.

La cité phocéenne attendait ça depuis plus de dix ans. Pour voir l’OM vainqueur du PSG à domicile, il fallait remonter au 27 novembre 2011 (3-0 en Ligue 1) !

La saveur est encore plus sucrée pour l’OM car il s’agit là d’un match couperet, contre le recordman de victoires dans la compétition (14 sacres), et parce que la rencontre plonge clairement le PSG dans le doute, à une semaine de son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, mardi.

Sans Kylian Mbappé, blessé, le PSG s’est montré sans idée, amorphe et dépassé dans l’intensité. Neymar et Lionel Messi n’ont pas su profiter des larges espaces laissés dans la profondeur et la copie parisienne au milieu de terrain a été bien inquiétante en vue de la C1…

À l’opposé, l’équipe d’Igor Tudor a montré une fougue de tous les instants, à l’image du but victorieux de Ruslan Malinovskyi, une frappe surpuissante du pied gauche (57e). Auparavant, Alexis Sanchez avait ouvert le score sur penalty (31e), et Sergio Ramos avait égalisé de la tête (45e+2).

Déjà éliminé à ce stade de l’épreuve la saison dernière, le PSG chute encore très tôt en Coupe de France : depuis 2001, le club de la capitale n’avait pas échoué deux années de suite avant les quarts…