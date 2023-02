Les 48h chrono de Zelensky en Europe: argent, armes, no bla-bla

Il y a quasiment un an, l’offensive russe venait d’être lancée en Ukraine et, depuis son bunker, le président Zelensky, entré en résistance, avait lancé aux dirigeants européens réunis que c’était peut-être la dernière fois qu’il leur parlait.

C’est dire la très forte symbolique de la visite en chair et en os sur le sol européen d’un homme – toujours vivant – qui, depuis l’invasion russe, n’a cessé d’organiser la riposte sur le terrain et de solliciter la solidarité, l’aide financière et militaire du monde entier pour tenir bon et vaincre Poutine.