Soleil, brouillard givrant,... voici les prévisions météo des prochains jours

Le temps sera d’abord partout lumineux ce jeudi matin avant que la nébulosité ne devienne plus abondante sur le nord-ouest du pays. L’après-midi, les nuages progresseront lentement dans les terres et s’étendront sur une grande moitié nord-ouest, tandis que le sud-est profitera encore d’un ciel assez lumineux, selon les dernières prévisions météorologiques de l’IRM. Les maxima varieront entre 3ºC dans les Hautes-Fagnes et 6 ou 7ºC sur l’ouest du pays.

Le vent sera faible de sud-ouest, devenant ensuite parfois modéré d’ouest à nord-ouest sur l’ouest du pays.

En soirée, les nuages recouvriront une grande partie du pays, excepté le sud-est où seuls quelques voiles nuageux d’altitude seront présents. La nuit, du brouillard parfois givrant se formera par endroits. Les minima varieront entre -1 à -2ºC dans les Hautes-Fagnes ou sur les régions bénéficiant d’éclaircies et +2ºC en bord de mer.

La journée de vendredi sera à nouveau nuageuse, avec des maxima compris entre 2ºC en Hautes-Fagnes et 8ºC dans l’ouest, sous un vent faible à modéré de sud-ouest.

Quant au prochain week-end, il s’annonce lui aussi fort nuageux, mais généralement sec, avec des maxima en hausse et proches de 9ºC en plaine.

