La vidéo de Christophe Galtier qui crée la polémique: l’entraîneur parisien le poing serré après le but de l’OM (vidéo)

Ce gros plan furtif peut laisser place à plusieurs interprétations. Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, a été filmé en train de serrer le poing en réaction du second but marseillais de Ruslan Malinovskyi, mercredi lors du 8e de finale de la Coupe de France entre Marseille et le PSG. Certains y ont vu une manière de se réjouir pour son ancien club, Marseille, où il a joué et entraîné en intérim. Mais il s’agissait plutôt d’un geste de dépit comme en témoigne l’insulte lâchée par le technicien pendant qu’il serrait le poing.

Sifflé par le public du Vélodrome à l’énoncé de son nom (NDLR : le coach parisien est Marseillais d’origine), l’ancien technicien de Saint-Etienne, Lille et Nice a fait part de sa grande déception après ce revers qui élimine son équipe pour la deuxième année de suite à ce stade. « C’est une grosse déception », a-t-il regretté. « La Coupe de France était un de nos objectifs. On est battu par une belle équipe de Marseille. C’est une période difficile ».