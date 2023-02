Sommet européen: Zelensky est arrivé au Parlement européen (direct vidéo)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a atterri jeudi matin peu avant 10h à Bruxelles, a-t-on appris à bonne source. Il a été accueilli par le Premier ministre belge Alexandre De Croo, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil Charles Michel.

Le chef de l’Etat ukrainien, qui effectue une tournée surprise en Europe, sort pour la deuxième fois de son pays depuis le début de l’offensive russe le 24 février 2022, après un premier déplacement en décembre à Washington.

Il s’est rendu mercredi à Londres, son allié le plus proche après les Etats-Unis en termes d’aide militaire, puis à Paris où il a dîné à l’Elysée avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz et passé la nuit. Volodymyr Zelensky a réclamé dans les deux capitales des livraisons d’avions de combat au « plus tôt » afin de repousser l’offensive russe dans son pays. Un message qu’il devrait réitérer auprès des Vingt-sept à Bruxelles, où il dispose aussi de puissants soutiens dans l’est de l’Union, de la Pologne aux États baltes.

Les perturbations attendues

Des embarras de circulation sont à prévoir en marge du Sommet européen. Le périmètre de sécurité habituel est dressé tout autour du rond-point Schuman, à partir de ce jeudi dès 7 heures. L’accès à cet espace est strictement interdit à toute personne, quel que soit son moyen de locomotion (véhicules motorisés, vélos, trottinettes et piétons). Le stationnement en surface y est également impossible. Seuls les riverains dûment accrédités par les services de police peuvent y accéder, et ce uniquement via l’avenue d’Auderghem.

Ce périmètre comprend la rue Archimède et l’avenue de Cortenbergh (pour chacune, entre la rue Stévin et le rond-point Schuman), la rue de la Loi (entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman), l’avenue d’Auderghem (entre la rue Belliard et le rond-point Schuman) et la rue Breydel. La zone de police a mis en place un plan de circulation alternatif.

Les transports en commun peu impactés

Sauf information contraire en lien avec la venue du président ukrainien, les métros et les trains circuleront normalement. A noter toutefois que, pour la gare de Bruxelles-Schuman, les accès 4 à 9 seront bloqués. Les usagers sont invités à prendre les accès 1 (Berlaymont), 2 (Charlemagne) et 3 (Lex).

Les arrêts de bus situés rue Archimède à proximité immédiate du rond-point Schuman sont transférés devant l’accès au métro Maelbeek, situé chaussée d’Etterbeek. Les lignes impactées sont les bus nº 12, 21, 36, 60 et 79.