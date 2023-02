Voici pourquoi Leeds a pu faire six changements ce mercredi soir face à Manchester United en Premier League

Ce mercredi soir, Leeds affrontait Manchester United à Old Trafford. Et alors que les visiteurs menaient 0-2 à 30 minutes de la fin, les Mancuniens ont réussi à inverser la tendance et à revenir au score grâce à des buts de Rahsford et Sancho. Mais ce qui a le plus étonné dans cette rencontre est le fait que Leeds a pu faire… six changements alors que la règle n’autorise, normalement, que cinq changements. Alors, pourquoi Leeds a-t-il pu en faire un de plus ? Tout simplement parce que Pascal Struijk est sorti en ayant une blessure à la tête. Les sorties pour des commotions cérébrales n’étant pas comptées dans les changements, le coach de Leeds a donc pu faire un remplacement supplémentaire.

Au classement, Manchester United est pour le moment troisième à sept points d’Arsenal, le leader, qui compte deux rencontres de moins. Leeds, de son côté, est 16e avec 19 points et n’a qu’un point de plus qu’Everton, premier descendant.