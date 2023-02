Bouchez: «Le PS peut vouloir être le parti de la sieste mais insulter les francophones est inacceptable»

Le président du MR Georges-Louis Bouchez était l’invité de la matinale de La Première sur les ondes de la RTBF ce jeudi matin. Le libéral francophone a longuement abordé la réforme des pensions, n’hésitant pas au passage à tacler le PS.

« Cette réforme des pensions est nécessaire car le système court à sa faillite », a plaidé M. Bouchez. « Il nous coûte un milliard de plus par an. Certains parlent de décroissance, mais sans croissance, nous ne serons pas en mesure de payer toutes les pensions. »

Le PS, « parti de la sieste »

Pour le président du MR, « les pensions doivent converger vers un statut unique. La fin des régimes spéciaux et une prise en compte de la pénibilité réelle. C’est la profession qui compte et non le statut. Une infirmière indépendante et une infirmière dans le service public font le même travail. »

À lire aussi Le trait d’humour de Magnette ne fait pas rire au Nord: «Une insulte aux Belges vivant en Flandre et en Wallonie»

« Le PS peut vouloir être le parti de la sieste mais insulter les francophones est inacceptable », a notamment déclaré Georges-Louis Bouchez. « Il y a des millions de francophones qui se lèvent le matin pour travailler ou qui veulent travailler pour être acteurs de leur vie et de leur pays. »