Cinéma: les Magritte dévoilent l’affiche de leur 12e Cérémonie

Passionné de bandes dessinées, Laurent Durieux a participé à l’extraordinaire aventure du Dernier Pharaon de Blake et Mortimer avec l’auteur François Schuiten, le romancier Thomas Gunzig et le cinéaste Jaco Van Dormael. Il s’est fait une réputation mondiale dans le monde du 7e Art en revisitant les affiches de films cultes comme Les Dents de la Mer, La Piscine , Fenêtre sur cour, The Shining, E.T., Apocalypse Now, Frankenstein, Metropolis ou Le Parrain.

Les plus grands collectionneurs de son œuvre s’appellent Steven Spielberg et Francis Ford Coppola. Le réalisateur d’Apocalypse Now a dit de lui : « Le beau travail de Laurent Durieux porte l’art de l’affiche à un niveau élevé. Les images, qui sont étonnamment exécutées, expriment les idées et les thèmes des films qu’il a choisis dans de nouveaux termes. Ils communiquent beaucoup sans avoir besoin de mots et s’inscrivent dans la merveilleuse tradition de l’art illustratif. »