Les Engagés annoncent le ralliement d’une «personnalité d’envergure»

Le communiqué a été envoyé à 8h40 ce matin. « Maxime Prévot, président, a le plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle personnalité d’envergure va rejoindre le nouveau mouvement centriste Les Engagés. A cette occasion, vous êtes invités à une conférence de presse ce jeudi 9 février 2023, à 11 heures. »

Sachant que ledit président n’a pas caché son ambition (ni ses discussions) en vue de créer un large mouvement du centre, avec le libéral Jean-Luc Crucke et Défi (mais le président amarante, François De Smet, a fermé la porte à ce rassemblement en ce début d’année), tous les regards sont tournés vers l’ex-ministre et député wallon MR, Jean-Luc Crucke. Lequel est très en froid (pour le dire gentiment) avec son président Georges-Louis Bouchez. Et avait déclaré voici quelques semaines, ne pas être sûr de reprendre sa carte du parti réformateur.