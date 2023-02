Une «bulle HR» pour repenser le rapport au travail

Depuis l’an dernier, l’UCLouvain en Hainaut propose des ateliers où experts RH et managers se retrouvent pour repenser le monde du travail.

La « HR Bubble », programme concocté par l’UCLouvain en Hainaut, en sus des certificats universitaires en management des ressources humaines et en leadership collaboratif, allie rencontres « Coffee Time », pour prendre du recul et pour échanger sur les pratiques managériales, des journées de codéveloppement et des « Learning Expeditions », pour faire découvrir des entreprises innovantes en termes de management.