Jean-Luc Crucke quitte le MR et rejoint Les Engagés Très en froid avec le président du MR, l’ex-ministre wallon quitte le parti libéral et rallie celui de Maxime Prévot. Il en devient le vice-président national, en charge des questions d’énergie et de climat. Il siégera désormais comme député wallon et de la Communauté française pour Les Engagés.

Maxime Prévot et Jean-Luc Crucke (de g. à d.). - Belga.

Cheffe adjointe du service Politique Par Martine Dubuisson Publié le 9/02/2023 à 11:08 Temps de lecture: 3 min

Le communiqué a été envoyé à 8h40 ce matin. «Maxime Prévot, président, a le plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle personnalité d’envergure va rejoindre le nouveau mouvement centriste Les Engagés. A cette occasion, vous êtes invités à une conférence de presse ce jeudi 9 février 2023, à 11 heures.» À lire aussi Ce que la démission de Jean-Luc Crucke dit du MR Sachant que ledit président n’a pas caché son ambition (ni ses discussions) en vue de créer un large mouvement du centre, avec le libéral Jean-Luc Crucke et Défi (mais le président amarante, François De Smet, a fermé la porte à ce rassemblement en ce début d’année), tous les regards étaient tournés ce jeudi matin vers l’ex-ministre et député wallon MR, Jean-Luc Crucke. Lequel est très en froid (pour le dire gentiment) avec son président Georges-Louis Bouchez. Et avait déclaré voici quelques semaines, ne pas être sûr de reprendre sa carte du parti réformateur.

C’est désormais confirmé : à 11h08, Crucke est bien apparu aux côtés de Maxime Prévot pour annoncer son ralliement aux Engagés. Lui qui prône un parti libéral social et écologique. Un profil qui rejoint celui des Engagés, après sa résurrection sur les cendres du CDH. Un profil qu’il pourra expressément défendre dans un cercle spécifique au sein des Engagés, « Les nouveaux démocrates ». « La tendance trumpiste du MR » Jean-Luc Crucke devient d’emblée vice-président des Engagés, aux côtés de deux autres vice-présidents élus l’an dernier avec le président Prévot. Il sera plus spécifiquement en charge des questions d’énergie et de climat. Il rejoint aussi désormais les groupes parlementaires des Engagés aux parlements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le MR perdant donc un député. Parmi les explications données à ce transfert, Crucke se dit notamment « partisan revendiqué d’un libéralisme social qui s’affirme plutôt qu’être étouffé en silence par la tendance trumpiste que prend la direction du MR depuis quelques temps et à laquelle il ne m’est plus possible de souscrire »...