Pol Bury, Katherine Longly... : les cinq expos à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Pol Bury, Va-et-vient ****

Jusqu’au 12 mars au Centre de la gravure et de l’image imprimée, rue des Amours 10, La Louvière, www.centredelagravure.be

Si ses sculptures cinétiques aux sphères d’acier, reconnaissables entre mille, sont visibles dans l’espace public de Bruxelles à New York en passant par Paris, l’art de Pol Bury est bien plus vaste et varié. À l’occasion du centenaire de sa naissance, le Centre de la gravure et de l’image imprimée propose un parcours à travers 250 œuvres montrant toutes les étapes de son évolution mais aussi et surtout l’incroyable imagination d’un artiste toujours passionné et en quête de formes nouvelles.