Il est minuit, Robert Desnos sort du tombeau

Poèmes de minuit, Robert Desnos, Seghers, 170 p, 15 €, ebook 9,99 €

C’est une découverte aussi hasardeuse que miraculeuse. Le 9 octobre 2020, au cours d’une vente aux enchères à Drouot, trois cahiers d’écolier et un cahier à dessin oblong sont vendus à un collectionneur et bibliophile, Jacques Letertre. Ces cahiers appartenaient à Robert Desnos, le plus libre des surréalistes. Ils comptent 123 poèmes, dont 86 inédits. Les textes ont été écrits en 1936 et 1937, selon un même rituel éprouvé : juste avant de se coucher, entre minuit et une heure du matin, Desnos écrit un poème, dans son appartement de la rue Mazarine.