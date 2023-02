Sommet européen: les images de Zelensky à Bruxelles

Depuis la confirmation de sa venue à Bruxelles, la participation du président ukrainien au sommet européen de cette fin de semaine est sur toutes les lèvres. Durant ces deux jours, les discussions seront notamment centrées sur le soutien que peut apporter l’Europe à l’Ukraine.

Il s’est rendu mercredi à Londres, son allié le plus proche après les Etats-Unis en termes d’aide militaire, puis à Paris où il a dîné à l’Elysée avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz et passé la nuit. Volodymyr Zelensky a réclamé dans les deux capitales des livraisons d’avions de combat au « plus tôt » afin de repousser l’offensive russe dans son pays. Un message qu’il devrait réitérer auprès des Vingt-Sept à Bruxelles, où il dispose aussi de puissants soutiens dans l’est de l’Union, de la Pologne aux Etats baltes.

A son arrivée sur le sol belge, le président ukrainien a été accueilli par le Premier ministre Alexander De Croo mais aussi le président du Conseil Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.