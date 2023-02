Ballon «espion» abattu: la Chine confirme avoir refusé un appel du Pentagone

À lire aussi USA: l’intrusion du ballon chinois était préméditée

Pékin soutient de son côté qu’il s’agissait d’un aérostat civil, principalement destiné à recueillir des données météorologiques, qui a dévié de sa trajectoire. Après la destruction de l’engin, la Chine a refusé un appel téléphonique entre le chef du Pentagone Lloyd Austin et son homologue Wei Fenghe, a affirmé Washington.

Pékin a confirmé jeudi cette information et de nouveau fustigé l’usage de la force contre son ballon. « Cet acte irresponsable et gravement erroné n’a pas créé un climat propice au dialogue et aux échanges entre les deux armées », a justifié le ministère chinois de la Défense dans un communiqué. « Les Etats-Unis ont insisté pour utiliser la force contre un aérostat civil chinois, ce qui contrevient gravement aux pratiques internationales et crée un mauvais précédent », a estimé le ministère. « La Chine se réserve le droit d’avoir recours à tous les moyens nécessaires dans une situation similaire », ajoute le communiqué sans détailler les mesures envisagées.

Le président américain Joe Biden a assuré qu’il « ne cherche pas le conflit » avec la Chine dans une interview avec la chaîne PBS.