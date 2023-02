Lize Spit: «Ma tête contient un petit pot plein d’images»

Je ne suis pas là, Lize Spit, traduit du néerlandais (Belgique) par Emmanuelle Tardif, Actes Sud, 512 p., 24 €, ebook 17,99 €

Venus d’un village flamand, Léo et Simon se sont installés à Bruxelles. Ils vivent ensemble depuis dix ans. En totale osmose. Léo travaille dans une boutique de mode pour femmes enceintes rue Dansaert, Simon est graphiste. Et soudain, le téléphone de Léo sonne à la boutique. Sa collègue et amie, qui vient d’avoir un bébé, lui téléphone, affolée. Il s’agit de Simon, et de la petite Léontine. Que s’est-il passé ? Qu’a fait Simon ? Léo fonce à vélo à travers la ville pour rejoindre leur appartement. Simon y est peut-être… Léo ahane sur son vélo et se souvient. Tranches de course à bicyclette hachées de tranches de vie passée.