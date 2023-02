Les moines bénédictins et norbertins se mettent aussi à brasser la bière

Si les bières d’abbaye ou à consonance monastique pullulent dans notre pays, les seules bières produites dans des abbayes vivantes, sous la houlette des moines, étaient jusqu’il y a peu les trappistes. Mais voilà que d’autres abbayes s’y mettent, en tout cas pour une consommation « in situ », en complément d’une production plus industrielle vendue partout. Les Cisterciens trappistes ne sont donc plus les seuls moines brasseurs en Belgique puisque des Norbertins (Grimbergen, Heverlee, Averbode) ont leur microbrasserie depuis quelques années et les Bénédictins de Maredsous, depuis quelques jours. Là-bas, le premier brassin est attendu pour mars.

Mais reprécisons d’abord une série de choses sensibles et importantes dans l’univers brassicole, car le thème prête souvent à confusion.