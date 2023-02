Le Moby Train annoncé en 2026 à Van Praet

Porté par la SNCB et Train World le projet a été confié au scénographe François Schuiten et le sculpteur Pierre Matter.

Appelez-moi « Moby Train ». Tel est le nom de la sculpture monumentale que la SNCB et le musée Train World rêvent d’installer près du pont Van Praet, sur le rond-point jouxtant le centre commercial Docks. Un projet dans les cartons depuis quelques années et que ses porteurs aimeraient voir aboutir en 2026, pour le centenaire de la société de chemin de fer, comme indiqué ce jour dans la DH. Pièce principale de cette œuvre d’art, une locomotive iconique datant de 1954, la 5204, dite aussi « Gros Nez » en référence à sa face avant, qui sommeille aujourd’hui dans un des ateliers de la SNCB. La réalisation du Moby Train a été confiée à l’auteur de BD et scénographe François Schuiten ainsi qu’à l’artiste français Pierre Matter, un sculpteur spécialisé dans la transformation d’anciens objets industriels.