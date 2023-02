L’agenda des Livres du Soir

Tournai-la-page, un salon du livre à la salle St-Luc à Ramegnies-Chain les samedi 11 et dimanche 12 de 10 à 18 h. Avec des maisons indépendantes belges et française, dont Esperluète, MEO, FDeville, Lamiroy, Le Coudrier, Chloé des Lys, Ker, Lys bleu, etc. On y verra Violaine Lison (Esperluète), Adolphe Nysenholc, Rose-Marie François, Colette Nys-Mazure, André Versaille, Michel Lambert, Geneviève Damas, Xavier Deutsch, Daniel Charneux… Infos : lesamisdetournai.be/tournai-la-page

Gustave Roud (1894-1976) est un écrivain, poète, photographe suisse. Ses Œuvres complètes viennent d’être éditées chez Zoé. La Maison CFC à Bruxelles accueille une journée d’étude sur l’auteur. Dès 12 h, samedi 11.

Pascale Toussaint (Une sœur, Onlit) et Marc Meganck (Le jour où mon père n’a plus eu le dernier mot, FDeville) s’entretiennent avec Jacques Richard à la Maison de la Luzerne à Schaerbeek, samedi 11 à 17 h.